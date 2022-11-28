75-летний Адвокат возглавил «Ден Хааг» до конца сезона. Клуб уволил Кюйта и идет на 17-м месте во 2-м дивизионе Нидерландов

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Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат возглавил «Ден Хааг».

Он занял место, освободившееся после увольнения Дирка Кюйта. Клуб идет 17-м во втором дивизионе Нидерландов.

75-летний специалист не работал на клубном уровне с 2021 года, когда, объявив о завершении карьеры, покинул «Фейеноорд». «Ден Хааг» заключил с ним контракт до конца текущего сезона.

Изображение: twitter.com/ADODenHaag

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