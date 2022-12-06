Ван Гал о Бразилии: «Они играют в такой же футбол, как и Нидерланды, но пишут про их искрометность. Наш гол США – лучший момент этого ЧМ»

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Луи ван Гал сравнил игру сборных Бразилии и Нидерландов на ЧМ-2022.

«Я тоже видел игру Бразилии [против Южной Кореи], и на самом деле они играют в такой же футбол, как и сборная Нидерландов. Они компактно обороняются и очень быстро переключаются.

Самое странное, что я потом прочитал в СМИ – от своих друзей, – что это был искрометный футбол, в то время как они играли так же, как и мы. Мы забили [сборной США] таким же образом. Наш гол был намного лучше, потому что был командным. Лучший момент этого чемпионата мира. 20 передач на высокой скорости – это был действительно супергол», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

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