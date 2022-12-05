Гари Невилл: «Уокер – лучший правый защитник в мире для противостояния с Мбаппе»

высказался о предстоящем четвертьфинале ЧМ-2022 Англия – Франция.

«В субботу состоится игра всей жизни. Вспоминаю, как играл в таких матчах, например, на Евро-1996 и 2004 или ЧМ-2006 против Португалии. Такие игры случаются раз или два в жизни.

Англия против в субботу вечером в четвертьфинале чемпионата мира по футболу – такие возможности выпадают в жизни нечасто. Это важные моменты. Я не могу дождаться.

Думаю, что и ребята в нетерпении. Это игра, которую мы можем проиграть, мы это знаем, они чемпионы мира и великолепная команда.

Я всегда думаю, что можно наслаждаться такими играми, потому что здесь меньше давления, чем в игре против Сенегала. Ведь если тебя выбьют там, то начнется настоящий ад.

Считаю, что у нас лучший правый защитник в мире, который сможет справиться с . С точки зрения физики, скорости и опыта, я не могу назвать никого лучше для противостояния с Мбаппе.

Это не значит, что он сможет сдерживать его в течение 90 минут, ведь Мбаппе – сенсационный и особенный игрок. Но у нас есть шанс, поскольку Уокер может сравниться с ним в некоторых аспектах», – сказал экс-защитник сборной Англии.

Англия сыграет с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022 10 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ