Гари Невилл: «Уокер – лучший правый защитник в мире для противостояния с Мбаппе»
Гари Невилл высказался о предстоящем четвертьфинале ЧМ-2022 Англия – Франция.
«В субботу состоится игра всей жизни. Вспоминаю, как играл в таких матчах, например, на Евро-1996 и 2004 или ЧМ-2006 против Португалии. Такие игры случаются раз или два в жизни.
Англия против Франции в субботу вечером в четвертьфинале чемпионата мира по футболу – такие возможности выпадают в жизни нечасто. Это важные моменты. Я не могу дождаться.
Думаю, что и ребята в нетерпении. Это игра, которую мы можем проиграть, мы это знаем, они чемпионы мира и великолепная команда.
Я всегда думаю, что можно наслаждаться такими играми, потому что здесь меньше давления, чем в игре против Сенегала. Ведь если тебя выбьют там, то начнется настоящий ад.
Считаю, что у нас лучший правый защитник в мире, который сможет справиться с Килианом Мбаппе. С точки зрения физики, скорости и опыта, я не могу назвать никого лучше Кайла Уокера для противостояния с Мбаппе.
Это не значит, что он сможет сдерживать его в течение 90 минут, ведь Мбаппе – сенсационный и особенный игрок. Но у нас есть шанс, поскольку Уокер может сравниться с ним в некоторых аспектах», – сказал экс-защитник сборной Англии.
Англия сыграет с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022 10 декабря.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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