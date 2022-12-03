Тайсон Фьюри хочет пронести алкоголь на матч Англии в Катаре: «Кто меня остановит? Буду тусить с болельщиками. Из игроков я бы выпил с Пикфордом»

Тайсон Фьюри собирается поболеть в Катаре за сборную Англии.

Британский боксер заявил, что будет выпивать с фанатами и пронесет алкоголь на стадион, несмотря на запрет.

«Я закину его на себя. Кто меня остановит? Я не алкоголик, я просто дьявол в выпивке.

На 100 процентов буду тусить с болельщиками. Я известен этим. Собираюсь привезти несколько ящиков в своем чемодане. Они могут взять все, что захотят. Все, что им захочется.

Вспомните Евро-2016, когда я поехал в Ниццу и купил 200 фанатам коктейли.

Из игроков я бы выпил с . Мне кажется, с ним было бы весело выпить», – сказал Фьюри.

Завтра Англия сыграет в 1/8 финала с Сенегалом. А сегодня на арене «Тоттенхэма» в Лондоне состоится бой между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

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