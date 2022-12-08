Анчелотти о Роналду: «Он, возможно, считает, что ему все еще 20 лет, ведь он так заботится о теле»

оценил ситуацию в сборной .

Нападающий остался в запасе сборной Португалии на матч 1/8 финала против Швейцарии (6:1) и вышел на замену на 73-й минуте. Результативными действиями в этой игре он не отметился.

«Я не видел эту игру, потому что ел пиццу с внуками. Его оставили на скамейке? И что случилось?

В футболе возможно все. Он, возможно, считает, что ему по-прежнему 20 лет, ведь он так заботится о своем теле. Но в этой сборной очень серьезная конкуренция.

У меня никогда не было проблем с Роналду. Более того, он решал мои проблемы. Может ли парень, который забивает в среднем гол за игру, быть проблемой? Мне было очень легко его тренировать», – сказал тренер , работавший с Роналду в мадридском клубе с 2013 по 2015 год, в интервью Corriere dello Sport.

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