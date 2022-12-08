оценил игру сборной Испании на .

«Это огромное разочарование. От них ожидали других результатов, несмотря на то, что команда молодая.

Не самый лучший момент для Луиса Энрике – его уже критиковали перед последним матчем, представьте, что творится сейчас», – сказал главный тренер .

в 1/8 финала ЧМ-2022 уступила в серии пенальти. Луис Энрике после вылета с турнира был уволен с поста главного тренера сборной. Его сменил Луис де ла Фуэнте.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ