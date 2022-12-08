Анчелотти об Испании на ЧМ: «Огромное разочарование, от них ждали большего. Не лучший момент для Энрике, его и так критиковали»
Карло Анчелотти оценил игру сборной Испании на ЧМ-2022.
«Это огромное разочарование. От них ожидали других результатов, несмотря на то, что команда молодая.
Не самый лучший момент для Луиса Энрике – его уже критиковали перед последним матчем, представьте, что творится сейчас», – сказал главный тренер «Реала».
Сборная Испании в 1/8 финала ЧМ-2022 уступила Марокко в серии пенальти. Луис Энрике после вылета с турнира был уволен с поста главного тренера сборной. Его сменил Луис де ла Фуэнте.
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