«Буду поддерживать на поле Мишу Игнатова». Гимнастка Мельникова посетила матч «Спартак» – «Сочи»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова посетила матч 5-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Сочи».
«Пришла по собственной инициативе. Позавчера была на футболе в Воронеже, мне очень понравилось, решила еще раз сходить. Тем более, мой тренер болеет за «Спартак», решила, что мне обязательно нужно посетить матч с «Сочи».
Как мне футбол? Понравилось, впечатлили масштабы. Про «Спартак» многое знаю, видела, как певица МакSим исполняла свою песню в финале Кубка России.
Кого знаю из футболистов «Спартака»? Мишу Игнатова, который сегодня выйдет вместо Виктора Мозеса. Поддерживать на поле тоже буду Мишу.
Как спортсмен знаю, что это большая ответственность – заменять кого-то в основном составе команды.
Рассказывали ли мне про Зарему (Салихову)? Нет, в такие подробности меня не посвящали, ха-ха. Женщина в футболе – это круто? Да, думаю, что это прикольно. Неординарно, но прикольно», – сказала Мельникова.
«Мне бы хотелось, чтобы выиграл «Спартак», потому что весь стадион практически будет за красно-белых, чтобы они создали здесь ажиотаж. Но пока нельзя говорить с уверенностью, что я фанатка «Спартака», – цитирует Мельникову «Спорт-Экспресс».