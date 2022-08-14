«Буду поддерживать на поле Мишу Игнатова». Гимнастка Мельникова посетила матч «Спартак» – «Сочи»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике посетила матч 5-го тура Мир – «Сочи».

«Пришла по собственной инициативе. Позавчера была на футболе в Воронеже, мне очень понравилось, решила еще раз сходить. Тем более, мой тренер болеет за «Спартак», решила, что мне обязательно нужно посетить матч с «Сочи».

Как мне футбол? Понравилось, впечатлили масштабы. Про «Спартак» многое знаю, видела, как певица МакSим исполняла свою песню в финале Кубка России.

Кого знаю из футболистов «Спартака»? Мишу Игнатова, который сегодня выйдет вместо . Поддерживать на поле тоже буду Мишу.

Как спортсмен знаю, что это большая ответственность – заменять кого-то в основном составе команды.

Рассказывали ли мне про Зарему (Салихову)? Нет, в такие подробности меня не посвящали, ха-ха. Женщина в футболе – это круто? Да, думаю, что это прикольно. Неординарно, но прикольно», – сказала Мельникова.

«Мне бы хотелось, чтобы выиграл «Спартак», потому что весь стадион практически будет за красно-белых, чтобы они создали здесь ажиотаж. Но пока нельзя говорить с уверенностью, что я фанатка «Спартака», – цитирует Мельникову «Спорт-Экспресс».