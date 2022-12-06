«Россия не была бы самой слабой на ЧМ-2022». Экс-игрок «Динамо» и Черногории Батак о турнире в Катаре

поделился мнением о том, какие были бы шансы у России на .

«Мы видим, что маленькие сборные улучшают свой уровень. Такие команды, как Австралия, Южная Корея, Япония, растут, и им уже по силам обыгрывать Испанию или Германию.

Я не считаю, что сборная России была бы самой слабой в Катаре. На групповой стадии важно было бы добиться максимальных результатов любыми способами и стараться улучшить свою форму, привыкнуть к турниру.

Но точно никто не знает, как выглядела бы Россия, все зависит от конкретного момента.

В Сербии все рассчитывали на Влаховича, Костича и Митровича, которые в клубах были в отличной форме, но все видели, как закончилось выступление команды в Катаре», – отметил экс-игрок московского и сборной Черногории.

заняла последнее место в группе G, в которой также выступали Бразилия, Швейцария и Камерун.

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