«Россия не была бы самой слабой на ЧМ-2022». Экс-игрок «Динамо» и Черногории Батак о турнире в Катаре
Радослав Батак поделился мнением о том, какие были бы шансы у России на ЧМ-2022.
«Мы видим, что маленькие сборные улучшают свой уровень. Такие команды, как Австралия, Южная Корея, Япония, растут, и им уже по силам обыгрывать Испанию или Германию.
Я не считаю, что сборная России была бы самой слабой в Катаре. На групповой стадии важно было бы добиться максимальных результатов любыми способами и стараться улучшить свою форму, привыкнуть к турниру.
Но точно никто не знает, как выглядела бы Россия, все зависит от конкретного момента.
В Сербии все рассчитывали на Влаховича, Костича и Митровича, которые в клубах были в отличной форме, но все видели, как закончилось выступление команды в Катаре», – отметил экс-игрок московского «Динамо» и сборной Черногории.
Сборная Сербии заняла последнее место в группе G, в которой также выступали Бразилия, Швейцария и Камерун.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии