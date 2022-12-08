«Атлетико» будет просить за Феликса около 120 млн евро. Жоау мечтает об АПЛ». Романо о португальце
Инсайдер Фабрицио Романо рассказал, во сколько «Атлетико» оценивает хавбека Жоау Феликса.
«Шансы на то, что Жоау Феликс покинет «Атлетико» в 2023 году, определенно есть. Клуб будет просить больше 100 млн евро – около 120 млн. А дальше все будет зависеть от предложений.
Пока рано говорить, куда он уйдет, его агент изучает ситуацию на рынке и общается со многими клубами. Феликс мечтает однажды поиграть в АПЛ», – отметил Романо в колонке для Caught Offside.
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