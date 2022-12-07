Феликс может перейти в «Астон Виллу». Переговоры с «Атлетико» уже идут

может перейти в из «Атлетико».

По данным Marca, генеральный директор «рохибланкос» Мигель Анхель Хиль Марин уже ведет переговоры с «Астон Виллой» по поводу трансфера 23-летнего футболиста. На данный момент бирмингемцы входят в число лидеров в борьбе за португальца.

Агент футболиста хочет, чтобы Феликс играл в клубе из .

Долгое время интерес к Жоау проявляли «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Бавария» и «ПСЖ», но некоторые источники полагают, что новым клубом Феликса станет именно «Астон Вилла».

В ближайшие дни станет ясно, как будут развиваться переговоры между клубами. Еще неизвестно, согласится ли на переход в «Астон Виллу» сам футболист.

В этом сезоне Феликс забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 18 матчах за во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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