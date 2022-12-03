Мендеш сообщил «Атлетико», что Феликс сменит клуб зимой. Кунья также уйдет – в «Вулверхэмптон»

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Полузащитник Жоау Феликс, вероятно, покинет «Атлетико» в январе.

По сведениям Cadena SER, агент Жорже Мендеш уже уведомил мадридский клуб о том, что его клиент получил ряд предложений и зимой сменит команду. Среди вариантов ухода Феликса называется аренда с обязательным выкупом.

Также «Атлетико» договорился о январском трансфере форварда Матеуса Куньи в «Вулверхэмптон».

Со статистикой выступлений Феликса можно ознакомиться здесь, Куньи – тут.

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