США могут провести Кубок Америки в 2024-м. Эквадор отказался от турнира из-за проблем с безопасностью и инфраструктурой

Эквадор отказался от проведения Кубка Америки в 2024 году.

Президент Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгас объяснил, что есть два препятствия: проблемы с безопасностью на фоне роста организованной преступности и отсутствие необходимой инфраструктуры.

Как сообщает журналист Диего Монтальван, турнир, вероятно, примут . Они, как и и , уже дали согласие на выступление на нем. Также будут приглашены еще три команды из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

В 2016 году в США уже проводился. Победительницей стала сборная Чили.

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