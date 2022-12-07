США могут провести Кубок Америки в 2024-м. Эквадор отказался от турнира из-за проблем с безопасностью и инфраструктурой

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Эквадор отказался от проведения Кубка Америки в 2024 году.

Президент Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгас объяснил, что есть два препятствия: проблемы с безопасностью на фоне роста организованной преступности и отсутствие необходимой инфраструктуры.

Как сообщает журналист Диего Монтальван, турнир, вероятно, примут Соединенные Штаты Америки. Они, как и Канада и Мексика, уже дали согласие на выступление на нем. Также будут приглашены еще три команды из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

В 2016 году Кубок Америки в США уже проводился. Победительницей стала сборная Чили.

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