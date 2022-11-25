Бразилия выиграла 8 матчей подряд с общим счетом 28:2. У нее 13 побед и 3 ничьих после поражения от Аргентины в финале Кубка Америки
Сборная Бразилии не проигрывает 16 матчей – с лета 2021 года.
Команда Тите обыграла Сербию (2:0) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
После поражения от Аргентины в финале Кубка Америки 11 июля 2021 года бразильцы выиграли 13 раз и трижды сыграли вничью. На данный момент серия их побед насчитывает 8 матчей, общий счет – 28:2.
Далее пятикратные чемпионы мира встретятся со Швейцарией – это случится 28 ноября.
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