Бразилия выиграла 8 матчей подряд с общим счетом 28:2. У нее 13 побед и 3 ничьих после поражения от Аргентины в финале Кубка Америки

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Сборная Бразилии не проигрывает 16 матчей – с лета 2021 года.

Команда Тите обыграла Сербию (2:0) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

После поражения от Аргентины в финале Кубка Америки 11 июля 2021 года бразильцы выиграли 13 раз и трижды сыграли вничью. На данный момент серия их побед насчитывает 8 матчей, общий счет – 28:2.

Далее пятикратные чемпионы мира встретятся со Швейцарией – это случится 28 ноября.

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