Агент Лаутаро рассказал, что форвард играет на уколах: «Он бомбардир мирового класса»

Агент Лаутаро Мартинеса сообщил, что его клиент получил травму на .

25-летний форвард принял участие во всех четырех матчах на турнире, но лишь дважды выходил в старте и ни разу не забил.

«У него сильная боль в правом голеностопе, ему делают уколы, чтобы он мог играть. Лаутаро очень силен, но отмененные голы в матче с Саудовской Аравией он тяжело принял.

Лаутаро много работал над тем, чтобы эта боль прошла. И как только это произойдет, он выйдет на поле, потому что он бомбардир мирового класса», – сказал Алехандро Камано в интервью Radio La Red.

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