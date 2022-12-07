Агент Лаутаро рассказал, что форвард играет на уколах: «Он бомбардир мирового класса»

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Агент Лаутаро Мартинеса сообщил, что его клиент получил травму на ЧМ-2022.

25-летний форвард «Интера» принял участие во всех четырех матчах Аргентины на турнире, но лишь дважды выходил в старте и ни разу не забил.

«У него сильная боль в правом голеностопе, ему делают уколы, чтобы он мог играть. Лаутаро очень силен, но отмененные голы в матче с Саудовской Аравией он тяжело принял.

Лаутаро много работал над тем, чтобы эта боль прошла. И как только это произойдет, он выйдет на поле, потому что он бомбардир мирового класса», – сказал Алехандро Камано в интервью Radio La Red.

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