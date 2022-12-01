Месси получил лучшую оценку за матч с Польшей от TyC Sports, несмотря на незабитый пенальти, – 8 из 10. У Фернандеса и Молины столько же

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Лионель Месси, Энцо Фернандес и Науэль Молина получили лучшие баллы за матч с Польшей (2:0).

TyC Sports оценил их игру на 8 из 10 баллов. В матче 3-го тура группового турнира ЧМ-2022 Молина и Фернандес отдали по голевой передаче, Месси не реализовал пенальти.

Хулиан Альварес и Алексис Мак Аллистер, отличившиеся голами, получили 7 баллов.

Также семерки поставили Кристиану Ромеро, Николасу Отаменди, Маркосу Акунье, Родриго де Паулю, Анхелю Ди Марии и Леандро Паредесу.

Игра Эмилиано Мартинеса, Николаса Тальяфико, Хермана Пессельи и Лаутаро Мартинеса оценена на 6 баллов.

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