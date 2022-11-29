Гакпо забивал обеими ногами и головой на групповом этапе ЧМ-2022. У вингера Нидерландов 3 мяча

забивал все мячи на групповой стадии по-разному.

На этой стадии вингер сборной Нидерландов забил три гола.

В матче против сборной Сенегала (2:0) Гакпо забил головой, в игре с Эквадором (1:1) – правой ногой, а в ворота Катара (2:0) он забил левой ногой.

В 29 матчах сезона за и у Коди 17 голов и 18 ассистов. Подробно со статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.