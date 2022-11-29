Гакпо забивал обеими ногами и головой на групповом этапе ЧМ-2022. У вингера Нидерландов 3 мяча
Коди Гакпо забивал все мячи на групповой стадии ЧМ-2022 по-разному.
На этой стадии вингер сборной Нидерландов забил три гола.
В матче против сборной Сенегала (2:0) Гакпо забил головой, в игре с Эквадором (1:1) – правой ногой, а в ворота Катара (2:0) он забил левой ногой.
В 29 матчах сезона за Нидерланды и ПСВ у Коди 17 голов и 18 ассистов. Подробно со статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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