Осинькин считает, что Пиняев может уехать в «МЮ»: «Но сейчас он нужен им только на перспективу. Требуется большой прогресс»

поделился мнением об интересе к Сергею Пиняеву и из .

Ранее Пиняев проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед» и говорил, что поддерживает связь со скаутом клуба.

«Челси» интересовался Захаряном летом, но не смог оформить трансфер из-за экономических санкций против России.

– Как думаете, Пиняев еще может уехать в ?

– На сегодняшний день – может. Но сначала ему надо пройти определенный этап. Прямо сейчас он «Манчестеру» нужен только на перспективу. В Англии тоже много ярких молодых футболистов, но они должны выходить на определенный уровень.

Сергей вышел на большой уровень, когда у него появилась стабильная игровая практика. Такие футболисты – в группе риска для больших клубов. Даже после одного сильного сезона многие задумываются, может ли игрок повторить результат.

Нужен большой прогресс. Чтобы Сергею заиграть в «Манчестере», ему надо пройти не одну и не две ступени. Это четкая работа, чтобы он прогрессировал. На сегодня он слишком мало времени провел в большом футболе.

То, что в «Манчестере» смотрят за ним, контролируют его прогресс – хорошо. Это дополнительные стимулы для него. Но надо честно признаться, что нужно проделать еще много работы, чтобы дойти до уровня такого клуба.

– Значит, Захарян все-таки в Англии окажется быстрее Пиняева?

– Арсен и постарше – Сергею только исполнилось 18 лет. У Захаряна больше практики в чемпионате России. Неспроста «Челси» им интересуется. Но, думаю, на сегодня и он не готов получить сразу место в стартовом составе «Челси».

Ему нужна будет адаптация к зарубежному футболу. Он очень перспективный. Но и он не готов здесь и сейчас выходить в старте, – сказал главный тренер .

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