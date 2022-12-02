Пиняев о скауте «МЮ»: «Пишем друг другу по праздникам, поздравляем»

рассказал, что поддерживает связь со скаутом .

Ранее хавбек и сборной России проходил стажировку в английском клубе.

— Самое неожиданное сообщение, которое ты получил после травмы?

— И сообщений, и звонков было очень много: от друзей, родителей, футболистов, тренеров. Леонид Слуцкий звонил!

Многое сделал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — обеспечил мне лучший уход и лечение, которое только могло быть.

— В «Манчестере» были в курсе твоего состояния?

— Да, люди, с которыми я там знаком, тоже писали. Например, скаут Кристо Колибарда — он отправил сообщение со словами поддержки, пожелал здоровья.

— Вы с ним на связи?

— Пишем друг другу по праздникам, поздравляем, – сказал Пиняев.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ