Ринат Билялетдинов вошел в штаб Гогниева в «Химках»: «Пока неизвестно, за что буду отвечать»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Ринат Билялетдинов Спорт-Экспресс Футбол

Ринат Билялетдинов подтвердил, что вошел в штаб Спартака Гогниева в «Химках».

– Переговоры завершены. Теперь могу сказать, что нахожусь вместе с «Химками» в отпуске как ассистент Гогниева. Во время сборов начну свою работу в клубе.

– За что будете отвечать?

– Пока что неизвестно. Сядем на сборах и поговорим, кто за какой сектор отвечает, – сказал Билялетдинов.

Специалист ранее тренировал «Рубин», хабаровский СКА, «Олимп» Химки, «Олимп-Долгопрудный» и московскую «Аврору».

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

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