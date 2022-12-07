Ринат Билялетдинов вошел в штаб Гогниева в «Химках»: «Пока неизвестно, за что буду отвечать»
Ринат Билялетдинов подтвердил, что вошел в штаб Спартака Гогниева в «Химках».
– Переговоры завершены. Теперь могу сказать, что нахожусь вместе с «Химками» в отпуске как ассистент Гогниева. Во время сборов начну свою работу в клубе.
– За что будете отвечать?
– Пока что неизвестно. Сядем на сборах и поговорим, кто за какой сектор отвечает, – сказал Билялетдинов.
Специалист ранее тренировал «Рубин», хабаровский СКА, «Олимп» Химки, «Олимп-Долгопрудный» и московскую «Аврору».
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
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