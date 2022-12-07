Ринат Билялетдинов вошел в штаб Гогниева в «Химках»: «Пока неизвестно, за что буду отвечать»

подтвердил, что вошел в штаб в «Химках».

– Переговоры завершены. Теперь могу сказать, что нахожусь вместе с «Химками» в отпуске как ассистент Гогниева. Во время сборов начну свою работу в клубе.

– За что будете отвечать?

– Пока что неизвестно. Сядем на сборах и поговорим, кто за какой сектор отвечает, – сказал Билялетдинов.

Специалист ранее тренировал «Рубин», хабаровский СКА, «Олимп» Химки, «Олимп-Долгопрудный» и московскую «Аврору».

занимают 15-е место в турнирной таблице Мир .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ