Ринат Билялетдинов вошел в штаб Гогниева в «Химках» («Чемпионат»)

вошел в тренерский штаб в «Химках».

Об этом сообщает «Чемпионат».

«Официально ничего нет. Да, был разговор, но официально ничего нет, поэтому комментировать нечего. Хотел бы поработать? Только если это официально будет.

Если ведут переговоры, значит, определенный интерес есть. Если бы не было интереса, я бы не участвовал в переговорах», – прокомментировал для Metaratings.ru эту информацию Билялетдинов.

Специалист ранее тренировал «Рубин», хабаровский СКА, «Олимп» Химки, «Олимп-Долгопрудный» и московскую «Аврору».

занимают 15-е место в турнирной таблице Мир .

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