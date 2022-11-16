Ринат Билялетдинов об уходе Слуцкого из «Рубина»: «Удивлен. Команда набрала ход, отставание от лидеров не такое большое»

высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Уход Слуцкого — для меня большая неожиданность. Честно, очень удивлен. Команда набрала ход, отрыв от лидеров не был таким большим. Были игры, где казанцы в конце вырывали очки. Казалось, что все налаживается, но футбол — сложная история. Не всегда даже результат влияет на принятые решения.

Готов ли я вернуться? Если «Рубин» пригласит, то, конечно, я готов. Это не чужая для меня команда. Я слежу за клубом, и если руководство решит связаться со мной, то почему нет?» – сказал экс-тренер «Рубина».

занимает 5-е место в Мелбет Первой лиге, набрав 31 очко в 18 матчах.