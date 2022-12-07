Парлор о Роналду в «Арсенале»: «Он работает недостаточно усердно и не заменит энергию Жезуса»
Экс-хавбек Рэй Парлор советует «Арсеналу» не подписывать форварда Криштиану Роналду.
«Я не был сторонником приглашения Роналду, точно не до того, как травму получил Жезус, потому что он на скамейке сидеть больше не станет.
Я просто думаю, что он не будет работать достаточно усердно. Я знаю, что он забивает голы, но Криштиану и близко не даст команде той энергии, которую дает Жезус.
Роналду остается очень хорошим футболистом, но впишется ли он в игровую модель «Арсенала»? Я не могу себе этого представить.
Я буду поражен, если сделку заключат, но если это случится, то болельщикам «Арсенала» просто нужно будет поддержать это решение и команду», – сказал Парлор Sportslens.
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