Парлор о Роналду в «Арсенале»: «Он работает недостаточно усердно и не заменит энергию Жезуса»

Экс-хавбек Рэй Парлор советует «Арсеналу» не подписывать форварда .

«Я не был сторонником приглашения Роналду, точно не до того, как травму получил Жезус, потому что он на скамейке сидеть больше не станет.

Я просто думаю, что он не будет работать достаточно усердно. Я знаю, что он забивает голы, но Криштиану и близко не даст команде той энергии, которую дает Жезус.

Роналду остается очень хорошим футболистом, но впишется ли он в игровую модель «Арсенала»? Я не могу себе этого представить.

Я буду поражен, если сделку заключат, но если это случится, то болельщикам просто нужно будет поддержать это решение и команду», – сказал Парлор Sportslens.

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