Моуринью просил Терри и Кэйхилла сталкиваться и падать в штрафной, если «Челси» вел 1:0 в концовке: «Жозе делал все для победы»
Джон Терри поделился воспоминаниями о работе с Жозе Моуринью.
Нынешний тренер «Ромы» работал с Терри в «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013-го по 2015-й.
«Моуринью хотел побеждать. Ему было наплевать на остальное, он делал все для победы.
Помню, было правило на случай, если мы выигрывали 1:0 и мяч летел в нашу штрафную. Два защитника сталкивались в борьбе за мяч и оба после этого падали на газон. В этом случае не нужно было уходить за пределы поля.
Поэтому в последние 10-15 минут он говорил нам с Гари Кэйхиллом: «Когда мяч будет в штрафной, столкнитесь друг с другом и падайте. Вас обоих не заставят выйти за пределы поля».
Мы никогда не слышали об этом правиле. И вот мяч в штрафной, я выбиваю его головой, Гари падает. Я думаю: «Лучше и мне упасть». Я падаю на газон, и судья говорит: «Вы оба – с поля». Я сказал: «Нет, это не по правилам, спроси у бокового арбитра».
Моуринью был впереди всех в таких деталях. Лучшие тренеры всегда находят эти маленькие лазейки. Невероятно.
Если мы вели в 2-3 мяча к перерыву против некоторых команд, например, «Тоттенхэма», он говорил: «Идите и прикончите их, заставьте их страдать сегодня», – сказал экс-защитник «Челси» в эфире beIN Sports.
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