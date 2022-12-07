Моуринью просил Терри и Кэйхилла сталкиваться и падать в штрафной, если «Челси» вел 1:0 в концовке: «Жозе делал все для победы»

поделился воспоминаниями о работе с .

Нынешний тренер «Ромы» работал с Терри в «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013-го по 2015-й.

«Моуринью хотел побеждать. Ему было наплевать на остальное, он делал все для победы.

Помню, было правило на случай, если мы выигрывали 1:0 и мяч летел в нашу штрафную. Два защитника сталкивались в борьбе за мяч и оба после этого падали на газон. В этом случае не нужно было уходить за пределы поля.

Поэтому в последние 10-15 минут он говорил нам с : «Когда мяч будет в штрафной, столкнитесь друг с другом и падайте. Вас обоих не заставят выйти за пределы поля».

Мы никогда не слышали об этом правиле. И вот мяч в штрафной, я выбиваю его головой, Гари падает. Я думаю: «Лучше и мне упасть». Я падаю на газон, и судья говорит: «Вы оба – с поля». Я сказал: «Нет, это не по правилам, спроси у бокового арбитра».

Моуринью был впереди всех в таких деталях. Лучшие тренеры всегда находят эти маленькие лазейки. Невероятно.

Если мы вели в 2-3 мяча к перерыву против некоторых команд, например, «Тоттенхэма», он говорил: «Идите и прикончите их, заставьте их страдать сегодня», – сказал экс-защитник в эфире beIN Sports.

Паулу Фонсека: «Моуринью изменил в Португалии представление о работе тренера и футболе. Он многих вдохновил»

Луис Энрике: «Моуринью мне очень нравится. Никто не ожидал, кем он станет. Только он осмеливался спорить с Ван Галом»

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