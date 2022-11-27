Лапочкин о российской бригаде судей на игре «МЮ»: «Моуринью с каждым поздоровался по имени. Резервный говорил: «Свистните уже что-нибудь, ко мне Жозе постоянно подходит»

Сергей Лапочкин рассказал, как общался с российскими арбитрами.

судил полуфинал – , я стоял тогда за воротами.

«Манчестер Юнайтед» тогда тренировал Жозе Моуриньо. Мы вышли на разминку. Разминаемся. Моуриньо подошел и с каждым поздоровался по имени.

Нам правда повезло. У нас в бригаде были Карасев, Иванов, Лапочкин. Мы все Сережи, ему не сложно было выучить.

А ассистенты были Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Три Сережи, Антон и Тихон. Подошел, со всеми поздоровался.

С тобой Моуриньо здоровается. Мы все живые! А потом у нас был резервный, и к нему подходил Моуриньо и говорил: «Игорь, а почему Сергей тут не свистит? А тут почему?». Игорь, который из нашей бригады, уже говорил: «Ну свистните уже что-нибудь, ко мне Моуриньо постоянно подходит».

Это же психология. Это у него такая тактика, и она работает», – сказал экс-арбитр ФИФА в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».

«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.