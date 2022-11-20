Паулу Фонсека: «Моуринью изменил в Португалии представление о работе тренера и футболе. Он многих вдохновил»
Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека высказался о возглавляющем «Рому» Жозе Моуринью.
«Моуринью – пример для всех нас, он завоевал много трофеев. Он португалец и вдохновил многих тренеров.
Он запустил процесс, который изменил в Португалии представление о работе тренера и о футболе. Он сыграл очень, очень важную роль», – сказал Фонсека, тренировавший «Рому» до Моуринью, в интервью Sky Sport Italia.
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