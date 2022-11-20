Паулу Фонсека: «Моуринью изменил в Португалии представление о работе тренера и футболе. Он многих вдохновил»

Главный тренер высказался о возглавляющем «Рому» .

«Моуринью – пример для всех нас, он завоевал много трофеев. Он португалец и вдохновил многих тренеров.

Он запустил процесс, который изменил в Португалии представление о работе тренера и о футболе. Он сыграл очень, очень важную роль», – сказал Фонсека, тренировавший «Рому» до Моуринью, в интервью Sky Sport Italia.