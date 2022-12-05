Филипп Лам: «Оборона Германии неустойчива, моменты создавали даже Коста-Рика и Оман. На ЧМ-2022 были проблемы со стратегией и порядком»
Экс-защитник сборной Германии Филипп Лам объяснил провал команды на ЧМ-2022.
«Слова Гари Линекера уже неактуальны. Футбол перестал быть игрой, в которой побеждает Германия.
Ведущие страны пока преуспевают в Катаре – но не мы. Мы рано вылетели, как и на предыдущих двух турнирах.
В последних неудачах можно проследить определенную закономерность. Германия лишилась устойчивости в обороне, она не может не подпускать никого к воротам. Моменты создают все, даже Коста-Рика (4:2) и Оман (1:0). Всегда есть какие-то провалы.
Германия проявила страсть, самоотдачу и агрессию во всех трех играх в группе, соперники чувствовали мастерство ее игроков. Но были проблемы со стратегией и порядком, неясно было, у кого какая роль. Команда Ханси Флика была организована не лучшим образом», – отметил Лам.
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