Филипп Лам: «Оборона Германии неустойчива, моменты создавали даже Коста-Рика и Оман. На ЧМ-2022 были проблемы со стратегией и порядком»

Экс-защитник сборной Германии Филипп Лам объяснил провал команды на .

«Слова Гари Линекера уже неактуальны. Футбол перестал быть игрой, в которой побеждает Германия.

Ведущие страны пока преуспевают в Катаре – но не мы. Мы рано вылетели, как и на предыдущих двух турнирах.

В последних неудачах можно проследить определенную закономерность. Германия лишилась устойчивости в обороне, она не может не подпускать никого к воротам. Моменты создают все, даже (4:2) и (1:0). Всегда есть какие-то провалы.

Германия проявила страсть, самоотдачу и агрессию во всех трех играх в группе, соперники чувствовали мастерство ее игроков. Но были проблемы со стратегией и порядком, неясно было, у кого какая роль. Команда Ханси Флика была организована не лучшим образом», – отметил Лам.

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