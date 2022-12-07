Булыкин о Педриньо: «Его могла подкосить ситуация с фамилией на футболке. Но парень все равно забил 4 гола»

прокомментировал переход Педриньо из «Локомотива» в на правах аренды.

«Когда он только пришел, то его могла подкосить ситуация с его фамилией на футболке, но парень все равно вышел и забил 4 гола (бразилец сделал покер в матче Фонбет Кубка России с «Химками» – Sports.ru).

Может быть, после этого хотел, чтобы его постоянно ставили в основной состав, но этого не случилось, ведь у него постоянно были микротравмы. Наверняка у Педриньо состоялся разговор с новым тренерским штабом, поэтому и решили отправить его в аренду.

Если футболист хочет доказывать свой уровень и хочет играть, то он договорится с новым руководством и тренером, а в этом случае, может быть, произошел какой-то конфликт и стороны решили, что аренда – лучший вариант для всех на данный момент», – сказал бывший игрок «Локо».

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