Марокко — Португалия, 10.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

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В субботу, 10 декабря 2022 года, будет сыгран матч четвертьфинала плей-офф Чемпионата Мира 2022 года, в котором сойдутся сборные Марокко и Португалии. Матч состоится на арене «Аль-Тумама» в городе Доха, начало в 18:00 по московскому времени. 

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Марокко — Португалия: ставки на победу

Африканская команда на этом мировом первенстве не перестает удивлять в своих результатах, показывая при этом и очень качественную игру. Они уже смогли выбить с турнира одного из претендентов на титул – сборную Испании, а в групповом этапе не позволили пробраться в плей-офф и Бельгии. Португалия тоже хороша на этом турнире, в особенности в атакующих действиях и показывает очень зрелищную игру. В этой встрече букмекеры весомое предпочтение отдают Португалии. Коэффициент в БК WInline на победу Марокко — 5.60, а на победу Португалии — 1.69. На ничью вы можете зарядить за приличный кэф 3.55.

Марокко — Португалия: ставки на форы

Марокканцы в своих 11 последних сыгранных матчах не проигрывают, при этом победили из них в 7 в основное время встречи. Португальцы же из последних 5 встреч, побеждают в четырех, а в трех из них разницей более чем в 1 мяч. В БК Winline смотрится очень перспективным событие Ф1 (+1), вы можете на него зарядить за отличный коэффициент 1.66. Но при этом неплохая ставка смотрится и на Ф2 (-1), с подстраховкой на то что если Португалия победит с разницей в 1 мяч, а вы уверены что они выиграют в 2 и более, на это дают кэф 2.18.

Марокко — Португалия: ставки на тоталы

При всей атакующей мощи Португалии, стоит отдать должное сборной Марокко, которая в 8 последних сыгранных матчах пропустила всего лишь 1 гол. У Марокко отличная защитная линия с потрясающим в ней дирижером Ашрафом Хакими, который является основным игроком французского ПСЖ. А на последнем рубеже очень талантливый вратарь Яссин Буну, который защищает цвета испанской “Севильи”. Можно сделать ставку на Тотал Меньше 2,5 голов (ТМ 2,5) в БК WInline за приличный кэф 1.69.

Коэффициенты букмекеров на матч Марокко — Португалия

 

Ставки

П1

Х

П2

Ф1 (+1)

Ф2(-1)

ТБ (2,5)

ТМ (2,5) 

Fonbet

5,80

3,70

1,72

1,67

2,25

2,15

1,72

1ХСтавка

5,65

3,88

1,69

1,74

2,21

2,16

1,78

Winline

5,60

3,55

1,69

1,66

2,18

2,13

1,69

Лига Ставок

5,60

3,55

1,72

1,66

2,19

2,14

1,69

PARI

5,60

3,55

1,69

1,66

2,18

2,13

1,69

Olimpbet

6,02

3,66

1,71

1,70

2,21

2,19

1,71

Марафон

5,60

3,84

1,66

1,74

2,21

2,14

1,76

BetBoom

5,76

3,77

1,67

1,67

2,28

2,15

1,74

Мелбет

5,80

3,80

1,68

1,66

2,27

2,15

1,74

LEON

5,70

3,67

1,66

1,69

2,20

2,16

1,72

СпортБет

5,86

3,74

1,73

1,70

2,30

2,20

1,76

Pin-Up

5,80

3,80

1,68

1,66

2,27

2,15

1,74

Zenit

5,80

3,80

1,70

1,70

2,30

2,20

1,75

1Win

5,53

3,81

1,68

1,71

2,16

2,10

1,74

 

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