Марокко — Португалия, 10.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

В субботу, 10 декабря 2022 года, будет сыгран матч четвертьфинала плей-офф Чемпионата Мира 2022 года, в котором сойдутся сборные Марокко и Португалии. Матч состоится на арене «Аль-Тумама» в городе Доха, начало в 18:00 по московскому времени.

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Марокко — Португалия: ставки на победу

Африканская команда на этом мировом первенстве не перестает удивлять в своих результатах, показывая при этом и очень качественную игру. Они уже смогли выбить с турнира одного из претендентов на титул – сборную Испании, а в групповом этапе не позволили пробраться в плей-офф и Бельгии. Португалия тоже хороша на этом турнире, в особенности в атакующих действиях и показывает очень зрелищную игру. В этой встрече букмекеры весомое предпочтение отдают Португалии. Коэффициент в БК WInline на победу Марокко — 5.60, а на победу Португалии — 1.69. На ничью вы можете зарядить за приличный кэф 3.55.

Марокко — Португалия: ставки на форы

Марокканцы в своих 11 последних сыгранных матчах не проигрывают, при этом победили из них в 7 в основное время встречи. Португальцы же из последних 5 встреч, побеждают в четырех, а в трех из них разницей более чем в 1 мяч. В БК Winline смотрится очень перспективным событие Ф1 (+1), вы можете на него зарядить за отличный коэффициент 1.66. Но при этом неплохая ставка смотрится и на Ф2 (-1), с подстраховкой на то что если Португалия победит с разницей в 1 мяч, а вы уверены что они выиграют в 2 и более, на это дают кэф 2.18.

Марокко — Португалия: ставки на тоталы

При всей атакующей мощи Португалии, стоит отдать должное сборной Марокко, которая в 8 последних сыгранных матчах пропустила всего лишь 1 гол. У Марокко отличная защитная линия с потрясающим в ней дирижером Ашрафом Хакими, который является основным игроком французского ПСЖ. А на последнем рубеже очень талантливый вратарь Яссин Буну, который защищает цвета испанской “Севильи”. Можно сделать ставку на Тотал Меньше 2,5 голов (ТМ 2,5) в БК WInline за приличный кэф 1.69.

Коэффициенты букмекеров на матч Марокко — Португалия