Марокко — Португалия, 10.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу
В субботу, 10 декабря 2022 года, будет сыгран матч четвертьфинала плей-офф Чемпионата Мира 2022 года, в котором сойдутся сборные Марокко и Португалии. Матч состоится на арене «Аль-Тумама» в городе Доха, начало в 18:00 по московскому времени.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Марокко — Португалия: ставки на победу
Африканская команда на этом мировом первенстве не перестает удивлять в своих результатах, показывая при этом и очень качественную игру. Они уже смогли выбить с турнира одного из претендентов на титул – сборную Испании, а в групповом этапе не позволили пробраться в плей-офф и Бельгии. Португалия тоже хороша на этом турнире, в особенности в атакующих действиях и показывает очень зрелищную игру. В этой встрече букмекеры весомое предпочтение отдают Португалии. Коэффициент в БК WInline на победу Марокко — 5.60, а на победу Португалии — 1.69. На ничью вы можете зарядить за приличный кэф 3.55.
Марокко — Португалия: ставки на форы
Марокканцы в своих 11 последних сыгранных матчах не проигрывают, при этом победили из них в 7 в основное время встречи. Португальцы же из последних 5 встреч, побеждают в четырех, а в трех из них разницей более чем в 1 мяч. В БК Winline смотрится очень перспективным событие Ф1 (+1), вы можете на него зарядить за отличный коэффициент 1.66. Но при этом неплохая ставка смотрится и на Ф2 (-1), с подстраховкой на то что если Португалия победит с разницей в 1 мяч, а вы уверены что они выиграют в 2 и более, на это дают кэф 2.18.
Марокко — Португалия: ставки на тоталы
При всей атакующей мощи Португалии, стоит отдать должное сборной Марокко, которая в 8 последних сыгранных матчах пропустила всего лишь 1 гол. У Марокко отличная защитная линия с потрясающим в ней дирижером Ашрафом Хакими, который является основным игроком французского ПСЖ. А на последнем рубеже очень талантливый вратарь Яссин Буну, который защищает цвета испанской “Севильи”. Можно сделать ставку на Тотал Меньше 2,5 голов (ТМ 2,5) в БК WInline за приличный кэф 1.69.
Коэффициенты букмекеров на матч Марокко — Португалия
|
Ставки
|
П1
|
Х
|
П2
|
Ф1 (+1)
|
Ф2(-1)
|
ТБ (2,5)
|
ТМ (2,5)
|
5,80
|
3,70
|
1,72
|
1,67
|
2,25
|
2,15
|
1,72
|
5,65
|
3,88
|
1,69
|
1,74
|
2,21
|
2,16
|
1,78
|
5,60
|
3,55
|
1,69
|
1,66
|
2,18
|
2,13
|
1,69
|
5,60
|
3,55
|
1,72
|
1,66
|
2,19
|
2,14
|
1,69
|
5,60
|
3,55
|
1,69
|
1,66
|
2,18
|
2,13
|
1,69
|
Olimpbet
|
6,02
|
3,66
|
1,71
|
1,70
|
2,21
|
2,19
|
1,71
|
Марафон
|
5,60
|
3,84
|
1,66
|
1,74
|
2,21
|
2,14
|
1,76
|
5,76
|
3,77
|
1,67
|
1,67
|
2,28
|
2,15
|
1,74
|
5,80
|
3,80
|
1,68
|
1,66
|
2,27
|
2,15
|
1,74
|
5,70
|
3,67
|
1,66
|
1,69
|
2,20
|
2,16
|
1,72
|
СпортБет
|
5,86
|
3,74
|
1,73
|
1,70
|
2,30
|
2,20
|
1,76
|
Pin-Up
|
5,80
|
3,80
|
1,68
|
1,66
|
2,27
|
2,15
|
1,74
|
5,80
|
3,80
|
1,70
|
1,70
|
2,30
|
2,20
|
1,75
|
1Win
|
5,53
|
3,81
|
1,68
|
1,71
|
2,16
|
2,10
|
1,74
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