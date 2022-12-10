Марокко — Португалия, 10.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборные команды Марокко и Португалии проведут свой матч в плей-офф стадии 1/4 финала на Чемпионате Мира 2022 года в Катаре. Он состоится на арене «Аль-Тумама» в городе Доха, начало в 18:00 по московскому времени. Марокко приятно удивляет на этом Мундиале своими результатами, они уже оставили позади турнира две европейские сборные: Бельгию с Испанией и теперь появился шанс выбить третью. Португалия же в последнем матче со Швейцарией показала всю свою мощь, но хватит ли ее на остальные матчи плей-офф, мы узнаем совсем скоро.

Участвуйте в розыгрыше 150 000 000₽ к финалу ЧМ-2022! Получите до 10 000₽ за регистрацию!

В отборочном африканском турнире к ЧМ-2022 Марокко выступил отлично и без труда пробился в его главную часть. Сначала они выиграли в своем квартете на групповой стадии, а потом в плей-офф была обыграна сборная ДР Конго, по сумме 2-х матчей (5:2).

В главной стадии на ЧМ-2022 в Катаре североафриканцы на групповом этапе преподнесли сюрприз, выйдя в плей-офф из своего квартета с первой строчки. Они оставили за бортом турнира сильного соперника в лице Бельгии, которую они обыграли (2:0), благодаря ударной концовке матча. В других же матчах у них была ничья с Хорватией (0:0) и победа над Канадой (2:1).

В первом матче плей-офф Чемпионата Мира-2022 Марокко вновь сотворили сенсацию, обыграв там одну из сильнейших сборных мира – Испанию. Пусть и африканцы играли большее время встречи вторым номером, но сдержать их натиск удалось и уже в серии пенальти удалось уверенно победить испанцев (3:0), где голкипер марокканцев Буно проявил себя во всей красе, потащив все удары.

Факты и цифры

Сборная Марокко забивает в основное время матча в 8 из 11 последних игр

В 8 последних сыгранных встреча африканцы пропустили всего лишь 1 гол

Марокко не проигрывает в своих 11 последних матчах.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

В отборочном групповом турнире к ЧМ-2022 Португалия не смогла сразу напрямую пробиться в главную стадию и заняла второе место в своей группе, пропустив вперед Сербию. Но взяли они свое в плей-офф продвижения, где уверенно обыграли сначала Турцию (3:1), а потом Северную Македонию (2:0).

На текущем Мундиале в Катаре Португалия выглядит очень здорово. Они вышли с первого места на групповом этапе из квартета H, где набрали 6 очков в трех турах. А обеспечили себе выход в плей-офф они еще за тур до конца, и в последнем туре дали себе слабину, проиграв Южной Корее (1:2). А до этого им удалось обыграть Гану (3:2) и Уругвай (2:0).

В первом матче плей-офф стадии 1/8 финала они прошлись катком по Швейцарии, обыграв их (6:1), где Рамуш оформил хет-трик. Атака португальцев в этой встрече сыграла великолепно и реализовала большую часть своих моментов, несмотря на то что Криштиану Роналду просидел на замене до 74-й минуты встречи.

Факты и цифры

Сборная Португалии в 5 последних играх забивает голы соперникам

В двух последних матчах португальцы пропускают гол в свои ворота

Из 10 сыгранных последних матчей в 7 Португалия выигрывает.

Прогноз на матч Марокко — Португалия

В истории очных встреч за последние 10 лет у оппонентов был сыгран 1 поединок. Тогда, в рамках группового этапа ЧМ-2018 Португалия обыграла Марокко в тяжелейшем поединке (1:0).

Нас ждет очень интересное противостояние между африканской и европейской командой. Марокко потрясающе играет в защите, о чем говорит всего 1 гол пропущенный гол на этом Мундиале. Португалия же великолепна в атаке и забила в 4-х матчах ЧМ уже 12 голов. Все же думаю в этом поединке мы много голов не увидим, т.к. Марокко вероятнее всего закроются в обороне и будут играть на контратаках, а Португалии при всей мощи своей атаки будет очень сложно вскрывать такую оборону африканцев, отсюда вероятно и увидим сухой матч с дополнительным временем и серией пенальти. А Марокко думаю вполне по силам пройти Португалию, которая играет примерно в такой же футбол как и Испания.

В БК Winline следующие коэффициенты на основные события матча:

Победа Марокко — 5.60

Ничья — 3.55

Победа Португалии — 1.69

Ф1 (+1) — 1.66

Ф2 (-1) — 2.18

Обе забьют-Да — 2.10

Обе забьют-Нет — 1.71

ТБ (2,5) — 2.13

ТМ (2,5) — 1.69

Вероятный исход: Ф1 (1), Обе забьют-Нет, ТМ (2,5).