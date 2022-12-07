Розыгрыш футболки с автографом де Брюйне собрал больше 50 тысяч евро. Средства пойдут в фонд помощи нуждающимся

Розыгрыш футболки Кевина де Брюйне помог собрать 51 тысячу евро на благотворительность.

В рамках ежегодной акции «Самая теплая неделя», которую проводит бельгийская вещательная компания VRT, разыгрывалась футболка с автографом полузащитника и сборной Бельгии Кевина де Брюйне. Ее можно было выиграть, отправив пожертвование с помощью SMS-сообщения.

«Это сделает меня очень популярной мамой. У меня трое сыновей – двое играют в футбол, один занимаются танцами. Теперь все будет зависеть от того, кто крепче меня обнимет», – с улыбкой ответила победительница акции Линда Кюйлертс.

Благодаря розыгрышу удалось собрать 51 223 евро. Все вырученные средства пойдут в фонд DWW, оказывающий помощь нуждающимся людям.

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