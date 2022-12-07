«Милан» готов выкупить за 20 млн евро Деста у «Барселоны»
Защитник Серджиньо Дест может стать игроком «Милана» на постоянной основе.
«Россонери» готовы активировать опцию выкупа 22-летнего игрока сборной США за 20 млн евро, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Corriere dello Sport.
Игра Деста на ЧМ-2022 произвела впечатление на руководство и главного тренера «Милана» Стефано Пиоли.
1 сентября итальянский клуб арендовал футболиста у «Барселоны» до конца сезона. Статистика Деста – здесь.
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