«Барселона» следит за Далотом из «МЮ» и Синго из «Торино». Она хочет взять правого защитника летом

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«Барселона» намерена укрепить правый фланг обороны перед сезоном-2023/24.

По данным Diario Sport, каталонцы хотят продать Серджиньо Деста, сейчас арендованного «Миланом», и пока не уверены в том, что выступать за команду продолжат Серджи Роберто и Эктор Бельерин.

В связи с этим «блауграна» ищет футболистов высокого уровня, приобретение которых не требовало бы значительных расходов. Среди кандидатов называются  Диогу Далот («Манчестер Юнайтед») и Вилфрид Синго («Торино»).

Контракт игрока туринцев рассчитан до конца текущего сезона, однако предусматривает опцию продления. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

С Далотом «МЮ» тоже может продлить контракт в течение этого сезона. Показатели португальца – тут.

 

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