«Барселона» следит за Далотом из «МЮ» и Синго из «Торино». Она хочет взять правого защитника летом

намерена укрепить правый фланг обороны перед сезоном-2023/24.

По данным Diario Sport, каталонцы хотят продать Серджиньо Деста, сейчас арендованного , и пока не уверены в том, что выступать за команду продолжат и Эктор Бельерин.

В связи с этим «блауграна» ищет футболистов высокого уровня, приобретение которых не требовало бы значительных расходов. Среди кандидатов называются Диогу Далот ( ) и Вилфрид Синго ( ).

Контракт игрока туринцев рассчитан до конца текущего сезона, однако предусматривает опцию продления. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

С Далотом «МЮ» тоже может продлить контракт в течение этого сезона. Показатели португальца – тут.