«Барселона» следит за Далотом из «МЮ» и Синго из «Торино». Она хочет взять правого защитника летом

«Барселона» намерена укрепить правый фланг обороны перед сезоном-2023/24.
По данным Diario Sport, каталонцы хотят продать Серджиньо Деста, сейчас арендованного «Миланом», и пока не уверены в том, что выступать за команду продолжат Серджи Роберто и Эктор Бельерин.
В связи с этим «блауграна» ищет футболистов высокого уровня, приобретение которых не требовало бы значительных расходов. Среди кандидатов называются Диогу Далот («Манчестер Юнайтед») и Вилфрид Синго («Торино»).
Контракт игрока туринцев рассчитан до конца текущего сезона, однако предусматривает опцию продления. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
С Далотом «МЮ» тоже может продлить контракт в течение этого сезона. Показатели португальца – тут.