Бруну о хет-трике Рамуша: «Он прислушивался к нашим советам, когда мы играли в карты, поэтому так играет»

и Отавио оценили игру в матче со Швейцарией (6:1).

– Он должен делать больше, – пошутил Фернандеш, отвечая на вопрос о хет-трике Рамуша после матча.

– Он хорош, посмотрим, что будет дальше, – добавил Отавио.

– Отавио хочет, чтобы он ушел из «Бенфики», – пояснил Фернандеш.

– Он провел отличную игру, забил три гола, много боролся в атаке и очень помог нам. Это все, – заключил полузащитник .

– Он прислушивался к нашим советам, пока мы играли в карты, именно поэтому он так играет, – добавил полузащитник .

Рамуш – автор первого хет-трика на ЧМ-2022. Он вышел вместо Роналду в старте Португалии

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