Бруну о хет-трике Рамуша: «Он прислушивался к нашим советам, когда мы играли в карты, поэтому так играет»
Бруну Фернандеш и Отавио оценили игру Гонсалу Рамуша в матче ЧМ-2022 со Швейцарией (6:1).
– Он должен делать больше, – пошутил Фернандеш, отвечая на вопрос о хет-трике Рамуша после матча.
– Он хорош, посмотрим, что будет дальше, – добавил Отавио.
– Отавио хочет, чтобы он ушел из «Бенфики», – пояснил Фернандеш.
– Он провел отличную игру, забил три гола, много боролся в атаке и очень помог нам. Это все, – заключил полузащитник «Порту».
– Он прислушивался к нашим советам, пока мы играли в карты, именно поэтому он так играет, – добавил полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Рамуш – автор первого хет-трика на ЧМ-2022. Он вышел вместо Роналду в старте Португалии
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