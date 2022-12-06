сделал хет-трик в матче со Швейцарией (5:1, второй тайм).

Форвард «Бенфики» вышел в стартовом составе в атаке вместо на игру 1/8 финала и открыл счет на 17-й минуте. На 51-й минуте он забил третий гол своей команды, а на 67-й оформил хет-трик.

В матчах с Уругваем и Ганой Рамуш выходил на замену вместо Роналду на 82-й и 88-й минутах соответственно.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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