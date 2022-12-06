Вышедший вместо Роналду в старте Рамуш забил 3 гола в матче Португалии со Швейцарией
Гонсалу Рамуш сделал хет-трик в матче Португалии со Швейцарией (5:1, второй тайм).
Форвард «Бенфики» вышел в стартовом составе в атаке вместо Криштиану Роналду на игру 1/8 финала ЧМ-2022 и открыл счет на 17-й минуте. На 51-й минуте он забил третий гол своей команды, а на 67-й оформил хет-трик.
В матчах с Уругваем и Ганой Рамуш выходил на замену вместо Роналду на 82-й и 88-й минутах соответственно.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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