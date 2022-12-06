Льоренте о поражении Испании: «Газон был плохой. Мы провели отличный матч, но в серии пенальти марокканцы были лучше»

прокомментировал поражение Испании от Марокко в 1/8 финала .

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти Яссин Буну отразил удары Карлоса Солера и Серджи Бускетса, а Пабло Сарабия попал в штангу. Унаи Симон отбил лишь 1 из 4 ударов игроков команды Марокко.

«Пенальти решили все. Мы провели отличный матч, сыграли вничью, а дальше могло случиться все что угодно. В этом аспекте сборная Марокко была лучше и выиграла матч. Газон был плохой, и они сзади сыграли здорово. У нас были моменты, но нам не удалось забить.

Мы хорошо начали турнир, затем провели отличный матч с Германией, с Японией мы растерялись на 10 минут... Сегодня мы провели отличную игру, но марокканцы были лучше в серии пенальти.

? Это вопросы, которые меня не касаются, сейчас не время думать об этом», – сказал полузащитник и сборной .

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