Энрике о вылете от Марокко: «Испания доминировала, но нужно было больше создавать. Ответственность за пенальти – на мне»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о поражении от по пенальти.

В послематчевой серии в матче 1/8 финала ЧМ Яссин Буну отразил удары Карлоса Солера и Серджи Бускетса, а Пабло Сарабия попал в штангу. Унаи Симон отбил лишь 1 из 4 ударов игроков команды Марокко.

«Футбол – чудесный вид спорта, но в нем подразумевается, что команда может победить, если будет атаковать.

Я думаю, что мы доминировали в этой игре, но в то же время хотели бы создать больше моментов. У нас было 11 ударов, но лишь один пришелся в створ – и это дорого нам обошлось.

Мы проиграли по пенальти, но я горжусь командой. Ответственность на мне, я выбрал первых трех бьющих, а остальные были определены самими игроками. Но мы даже не дошли до 4-го удара. Буну – прекрасный вратарь, когда дело касается одиннадцатиметровых, и сегодня он был великолепен.

Мы отдали все силы, но, к сожалению, остается только поздравить соперника с победой. Сочувствую фанатам, я чувствовал их поддержку.

Сейчас не лучшее время для того, чтобы говорить о моем будущем. Сейчас я хочу вернуться домой, а на следующей неделе мы обсудим эти вопросы», – сказал Энрике после вылета с ЧМ-2022 в эфире La 1.

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