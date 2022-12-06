У Испании 1 удар за тайм с Марокко – мимо ворот. Это ее худший результат на ЧМ минимум с 1966-го
Сборная Испании не нанесла ни одного точного удара за первый тайм матча с Марокко.
Команда Луиса Энрике за первую половину игры 1/8 финала ЧМ-2022 пробила лишь раз – мимо ворот. Это худший результат испанцев на чемпионатах мира как минимум с 1966 года.
У африканской сборной за первый тайм три удара, один из них пришелся в створ. Счет в матче не открыт – 0:0. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии