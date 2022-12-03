Жезус и Теллес больше не сыграют за Бразилию на ЧМ из-за травм колена
Два игрока сборной Бразилии больше не сыграют на ЧМ-2022 из-за травм.
Проблемы возникли у форварда «Арсенала» Габриэла Жезуса и защитника «Севильи» Алекса Теллеса. У обоих футболистов выявлены травмы колена.
Ожидается, что Жезус восстановится в течение месяца, но точно больше не сыграет за Бразилию на чемпионате мира. Случай Теллеса более сложный – принадлежащему «Манчестер Юнайтед» игроку может потребоваться операция.
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