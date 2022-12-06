Жезус может пропустить несколько месяцев. Форварду «Арсенала» нужна операция на колене

Нападающий может пропустить зимние матчи из-за травмы колена.

Предполагается, что речь идет о повреждении медиальной связки.

По информации The Telegraph, бразильцу потребуется операция, восстановление после которой зачастую занимает несколько месяцев. Но его возвращение во второй половине сезона под сомнение не ставится.

В связи с этим «Арсенал» может приступить к поискам усиления в линию атаки на время отсутствия Жезуса.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 14 матчей в и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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