Жезус может пропустить несколько месяцев. Форварду «Арсенала» нужна операция на колене

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Арсенал травмы ЧМ-2022 Габриэл Жезус Здоровье Футбол

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус может пропустить зимние матчи из-за травмы колена.

Предполагается, что речь идет о повреждении медиальной связки.

По информации The Telegraph, бразильцу потребуется операция, восстановление после которой зачастую занимает несколько месяцев. Но его возвращение во второй половине сезона под сомнение не ставится.

В связи с этим «Арсенал» может приступить к поискам усиления в линию атаки на время отсутствия Жезуса.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 14 матчей в АПЛ и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные