Испания не проходит дальше 1/8 финала ЧМ после чемпионства в 2010 году

в третий раз подряд не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Команда Луиса Энрике потерпела поражение по пенальти от Марокко в 1/8 финала .

Испанцы последний раз преодолевали эту стадию в 2010 году – тогда они стали победителями турнира.

На ЧМ-2014 пиренейская сборная не сумела выйти из группы, а на уступила России по пенальти в 1/8 финала.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ