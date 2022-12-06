Испания не проходит дальше 1/8 финала ЧМ после чемпионства в 2010 году

Теги Сборная Испании по футболу ЧМ-2010 ЧМ-2014 ЧМ-2018 FIFA Луис Энрике ЧМ-2022 Футбол

Сборная Испании в третий раз подряд не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Команда Луиса Энрике потерпела поражение по пенальти от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022.

Испанцы последний раз преодолевали эту стадию в 2010 году – тогда они стали победителями турнира.

На ЧМ-2014 пиренейская сборная не сумела выйти из группы, а на ЧМ-2018 уступила России по пенальти в 1/8 финала.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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