Испания не проходит дальше 1/8 финала ЧМ после чемпионства в 2010 году
Сборная Испании в третий раз подряд не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
Команда Луиса Энрике потерпела поражение по пенальти от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022.
Испанцы последний раз преодолевали эту стадию в 2010 году – тогда они стали победителями турнира.
На ЧМ-2014 пиренейская сборная не сумела выйти из группы, а на ЧМ-2018 уступила России по пенальти в 1/8 финала.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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