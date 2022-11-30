Гути о словах Лапорты про 17 игроков «Барсы» на ЧМ: «Даже сейчас ему нужно напомнить о себе. Не вижу, что Ферран или Альба много играют в клубе»

Гути прокомментировал слова Жоана Лапорты о 17 игроках «Барсы» на .

В недавнем интервью президент каталонского клуба сказал: «От «Барселоны» на чемпионат мира поехало больше всего игроков. Это показывает, что мы хорошо работаем. Кроме того, это очевидное доказательство того, что делает отличную работу».

«Его рассуждения наводят на меня скуку. Даже во время чемпионата мира, когда все говорят о сборных, ему нужно напомнить о себе. В этом стремлении к известности нет никакого смысла. Лапорта всегда здесь, когда команда побеждает. Когда она проигрывает, его нет.

Что он говорит? Это благодаря Хави... Я не вижу, чтобы так уж много играл в «Барсе», как и . Гави... Хави постоянно выпускает вместо него де Йонга.

Это стремление к протагонизму чрезмерно. Пусть он сконцентрируется на том, чтобы «Барса» взяла трофей в этом сезоне, и оставит сборную в покое», – сказал бывший полузащитник «Реала».