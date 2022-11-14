Сунесс за Роналду: «Тен Хаг обманул его, не сдержал обещаний, которые дал на встрече. Криштиану мощно выступил»
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс выступил в защиту Криштиану Роналду.
«Разумеется, я на стороне Роналду.
Была встреча, два человека высказались и покинули помещение с пониманием ситуации, а потом один из них не сдержал свое слово (имеется в виду разговор португальца с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом – прим. Sports.ru).
Роналду никогда открыто не высказывался, но теперь почувствовал, что пришло время представить свою версию событий.
Я просто считаю, что тен Хаг обманул его. Как тренер с двадцатилетним опытом, я оцениваю ситуацию и думаю, что именно тен Хаг не сдержал обещаний, которые были даны при их встрече. И Роналду мощно выступил. Ни капли уважения.
Со стороны кажется, что у игрока есть претензии, и он имеет на них право. Мы не знаем полной картины, но я склонен верить в то, что с Роналду поступили плохо. Кто-то поведал ему байку и не сдержал свое слово, вот и все.
В футболе логика не действует. Иногда и здравого смысла тут нет», – сказал Сунесс в эфире Talksport.
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