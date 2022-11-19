Грэм Сунесс: «Нужно ли Англии играть с Ираном в два опорника? Я бы спустил псов с поводка. Любой исход матча – вызов для сборной»

считает, что сборная Англии должна играть смелее в матче с Ираном.

«Любой возможный исход стартовой игры сборной Англии на чемпионате мира по футболу в понедельник представляет собой вызов [для сборной]. Если команда сыграет вничью, это будет воспринято как катастрофа. Если они проиграют, то удачи им. Если они выиграют – «футбол возвращается домой» (название популярной песни, которую английские фанаты используют в качестве кричалки – прим. Sports.ru).

Работа тренера сборной Англии действительно связана с уникальными трудностями. За годы работы в английском футболе я был поражен и озадачен в равной степени количеством ненужной критики, которой подвергались тренеры сборной Англии, и в последние несколько месяцев ситуация не изменилась.

Будем справедливы, в последние несколько турниров они играли не слишком ярко. Но они дошли до финала и полуфинала. Это время для оптимизма, сдобренного большой дозой реализма.

Лично я бы спустил псов с поводка в матче с Ираном. Действительно ли им нужны два опорника в этой игре? Я так не думаю. практически не играл, а у Англии более чем достаточно игроков, чтобы победить своего первого соперника», – сказал экс-тренер «Ливерпуля».

мира в Катаре стартует 20 ноября. 21 ноября встретится с Ираном. Также в групповом турнире англичане сыграют с США и Уэльсом.

Америка и Англия – главные враги Ирана. Теперь они сыграют на ЧМ