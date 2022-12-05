Бразилия первой заиграла 26 футболистов на ЧМ. Греция и Нидерланды тоже выпускали всех игроков, но заявки были меньше

первой использовала весь свой состав на .

Главный тренер задействовал на турнире всех футболистов, которые приехали в Катар. Заявка состоит из 26 игроков.

В матче 1/8 финала против на поле вышел последний игрок, еще не получавший игровой практики на турнире, – вратарь Уэвертон. Он заменил на 80-й минуте.

Следует отметить, что это не первый случай использования всех членов состава в истории чемпионатов мира – так делали Греция в 1994-м (22 игрока) и Нидерланды в 2014-м (23 игрока).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ