Дзагоев о «Рубине» без Слуцкого: «Вся команда расстроилась из-за его ухода. Тренер с большим именем, величина в футболе»

высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

— Почему Слуцкий решил уйти? Вам так и не удалось его отговорить?

— Леонид Викторович — тренер с большим именем, который работал в Европе. Он величина в футболе и просто очень хороший человек.

Викторыч так решил, значит, были свои причины. Отговаривать — это не мое дело. Если кто-то хочет узнать подробности, нужно спрашивать у него самого. Но могу сказать, что вся команда расстроилась из-за его ухода, – сказал хавбек .

После 20 туров казанцы занимают в таблице Первой лиги 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ