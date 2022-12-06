Дзагоев о «Рубине» без Слуцкого: «Вся команда расстроилась из-за его ухода. Тренер с большим именем, величина в футболе»
Алан Дзагоев высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».
— Почему Слуцкий решил уйти? Вам так и не удалось его отговорить?
— Леонид Викторович — тренер с большим именем, который работал в Европе. Он величина в футболе и просто очень хороший человек.
Викторыч так решил, значит, были свои причины. Отговаривать — это не мое дело. Если кто-то хочет узнать подробности, нужно спрашивать у него самого. Но могу сказать, что вся команда расстроилась из-за его ухода, – сказал хавбек «Рубина».
После 20 туров казанцы занимают в таблице Первой лиги 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.
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