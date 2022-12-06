Алиссон о Бразилии: «У нас много гениев как в основе, так и среди запасных»

оценил победу сборной Бразилии над Южной Кореей (4:1) в 1/8 финала .

«У нас много гениев в команде, по-настоящему высококлассных игроков, как в основе, так и среди запасных. Те, кто выходят на замену, тоже делают разницу.

Когда на поле Винисиус, Рафинья и Ришарлисон, а на 70-й минуте выходят Мартинелли и Антони, соперники должны говорить: «Ну что мы можем сделать?» – сказал вратарь сборной .

В 1/4 финала Бразилия сыграет с Хорватией.

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