Тренер Кореи Бенту об 1:4 от Бразилии: «Горжусь, что мы смело вошли в игру и придерживались своего стиля до конца»

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Главный тренер сборной Южной Кореи подвел итоги матча с Бразилией (1:4) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Бразилия победила заслуженно, и, конечно, я расстроен результатом, но в последние четыре года корейский футбол был великолепен.

Сегодня мы очень смело вошли в игру, и пусть нам не хватало энергии, мы придерживались своего стиля до конца, чем я очень горжусь.

Мы здорово выступили на групповом этапе. Мы могли и должны были обыгрывать Гану [2:3], но в целом я доволен», – сказал Паулу Бенту.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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