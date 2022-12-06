Тренер Кореи Бенту об 1:4 от Бразилии: «Горжусь, что мы смело вошли в игру и придерживались своего стиля до конца»

Главный тренер сборной подвел итоги матча с Бразилией (1:4) в 1/8 финала .

победила заслуженно, и, конечно, я расстроен результатом, но в последние четыре года корейский футбол был великолепен.

Сегодня мы очень смело вошли в игру, и пусть нам не хватало энергии, мы придерживались своего стиля до конца, чем я очень горжусь.

Мы здорово выступили на групповом этапе. Мы могли и должны были обыгрывать Гану [2:3], но в целом я доволен», – сказал .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ