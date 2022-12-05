Никола Влашич: «Время в ЦСКА было великолепным! Лучшим в моей карьере, возможно»

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Хавбек сборной Хорватии Никола Влашич поделился воспоминаниями об игре за ЦСКА.

«Время в ЦСКА было великолепным! Возможно, это лучший период в моей карьере игрока. Хотя последние три месяца тоже были восхитительными.

Про армейский клуб и болельщиков могу сказать только самое лучшее! С некоторыми футболистами я все еще общаюсь», – сказал футболист, арендованный «Торино» у «Вест Хэма».

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