Никола Влашич: «Время в ЦСКА было великолепным! Лучшим в моей карьере, возможно»

Хавбек сборной Хорватии Никола Влашич поделился воспоминаниями об игре за .

«Время в ЦСКА было великолепным! Возможно, это лучший период в моей карьере игрока. Хотя последние три месяца тоже были восхитительными.

Про армейский клуб и болельщиков могу сказать только самое лучшее! С некоторыми футболистами я все еще общаюсь», – сказал футболист, арендованный у «Вест Хэма».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ