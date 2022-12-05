Тиаго Силва отдал голевой пас в 38 лет и 74 дня – это рекорд ЧМ
Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва установил рекорд чемпионата мира в 38 лет и 74 дня.
Футболист, представляющий «Челси», ассистировал форварду Ришарлисону на 29-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей (4:0, второй тайм).
Силва стал самым возрастным игроком с голевой передачей на чемпионатах мира. Прежнее достижение было установлено камерунцем Роже Милла на ЧМ-1990 в 38 лет и 42 дня.
Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
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