Тиаго Силва отдал голевой пас в 38 лет и 74 дня – это рекорд ЧМ

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Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва установил рекорд чемпионата мира в 38 лет и 74 дня.

Футболист, представляющий «Челси», ассистировал форварду Ришарлисону на 29-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей (4:0, второй тайм).

Силва стал самым возрастным игроком с голевой передачей на чемпионатах мира. Прежнее достижение было установлено камерунцем Роже Милла на ЧМ-1990 в 38 лет и 42 дня.

Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

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