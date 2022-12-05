Бразилия забила 4 гола в 1-м тайме матча ЧМ 2-й раз в истории. Впервые – в 1954 году

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Бразилия второй раз в истории забила четыре гола в первом тайме матча ЧМ.

В первой половине 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи (4:0, перерыв) голами отметились Винисиус Жуниор, Неймар (с пенальти), Ришарлисон и Лукас Пакета.

До этого бразильцы забивали четыре мяча в первой половине игры в ворота сборной Мексики на ЧМ-1954, тот матч завершился со счетом 5:0.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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